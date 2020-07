Probabili formazioni Sampdoria-Milan: le scelte di Pioli e Ranieri

Formazioni Sampdoria Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli e Claudio Ranieri per il match e valevole la giornata numero 36 di Serie A

4-2-3-1 confermato per Stefano Pioli che contro la Sampdoria (ecco dove vederla in tv e streaming) dovrebbe confermare in blocco la difesa vista contro l’Atalanta ad esclusione di Theo Hernandez che rientrerà dal turno di squalifica prendendo il posto di Laxalt nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo torna anche Bennacer che dividerà la linea mediana al fianco di Kessié; in avanti Saelemaekers (favorito su Castillejo), Calhanoglu e Rebic in appoggio dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Poche novità di formazione anche per la Sampdoria che contro il Milan schiererà Yoshida dal primo minuto in difesa e Vieira e Depaoli a centrocampo in appoggio del tandem offensivo composto da Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.