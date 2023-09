Fontana e il nuovo stadio del Milan: «Non ci sono molte alternative, ma…». Le parole del presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana ha commentato, a margine di un evento al Pirellone, il primo passo formale fatto dal Milan per la costruizione del suo nuovo stadio a San Donato Milanese. Ecco le parole del presidente della Regione Lombardia:

«Dispiace che la scelta sia caduta fuori da Milano, ma non ci sono molte alternative. Se il Milan ha preso questa decisione credo, come sempre ho sostenuto, che si debbano agevolare iniziative di questo genere perché sono utili sia dal punto di vista sportivo che dell’indotto economico. Se non ci sono alternative, credo che tutti si debba far quadrato con il Milan. E con l’Inter si inizierà un percorso analogo»