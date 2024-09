Fonseca Milan, Vieri IRONIZZA: «Ora che ha vinto è CONFERMATO tutto l'anno? In Italia situazione IMPOSSIBILE perchè...»

Fonseca-Milan, Vieri, ex attaccante rossonero, ha ironizzato sulla situazione del tecnico portoghese: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Vieri, nel post-partita di Inter-Milan, ha parlato così della situazione legata a Paulo Fonseca:

PAROLE – «Faccio io una domanda, il Milan ha vinto e Fonseca quindi rimane tutto l’anno? Tutto a posto? Siamo alla quinta ed era già in discussione, ma è possibile? Possibile mandare via un allenatore dopo un mese? E se rimane, per quanto tempo? Bisogna forse dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare».