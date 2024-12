Fonseca Milan, che elogio di Serafini: «Grande comunicatore, vi spiego il perché». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito il grande elogio sulla comunicazione del tecnico del Milan.

FONSECA MILAN – «La comunicazione di Fonseca mi sta piacendo perché se ti dicono che l’obiettivo è entrare nei primi 4 non va bene, se ti dicono genericamente che l’obiettivo è fare il meglio possibile non va bene. Chiaro che parlare di scudetto ora sembra retorico e sarcastico ma nella testa dei giocatori ci deve essere sempre il massimo perché a chiacchiere tutti i giocatori, gli allenatori e i dirigenti dicono che il Milan deve vincere però poi bisogna dimostrarlo con i fatti in campo. La comunicazione deve mantenere sempre l’asticella il più in alto possibile. Questo è stato uno dei più grandi meriti di Pioli nella sua gestione anche se poi è arrivato solo un trofeo. Però il Milan è tornato in Europa con continuità, risultato che mancava da 7 anni, ha fatto due secondi posti oltre lo scudetto e una semifinale di Champions League. Adesso quella che manca sono i trofei, quindi anche in questo contesto la comunicazione è importante. C’è la Coppa Italia, c’è la Champions e sistemare la classifica in campionato».