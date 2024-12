Fonseca Milan, Scaroni sicuro: «Non rischia e gli auguriamo di vincere tanto». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune parole sui rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni su Fonseca, attuale tecnico della squadra.

«Fonseca rischia? Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto. Dobbiamo impegnarci per vincere e migliorare la classifica in campionato, anche perché vogliamo vedere l’Inter più da vicino in classifica».