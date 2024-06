Fonseca Milan, prende FORMA la sua squadra: il centrocampo muscolare e il ruolo di Loftus Cheek nel modulo del portoghese

Paulo Fonseca è diventato da qualche settimana il nuovo allenatore del Milan. I dirigenti rossoneri sono a lavoro da tempo per mettergli a disposizione una rosa all’altezza, che sia a sua immagine e somiglianza. Per questo si insiste per l’arrivo di un nuovo attaccante e di un centrocampista con caratteristiche difensive (il preferito è Youssouf Fofana).

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la squadra che sarà fatta su misura per le esigenze del tecnico portoghese, giocherà col 4-2-3-1. Con l’inserimento eventuale di Fofana, cambierebbe la fisionomia e i compiti di alcuni interpreti. Il francese contribuirà a rendere muscolare la mediana, ma al suo fianco ci sarà Reijnders a garantire estro e creatività. Infine Loftus Cheek avrà il via libera per attaccare, posizionandosi come trequartista alle spalle del centravanti.