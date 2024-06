Fonseca Milan, Pellegatti smentisce? «Non mi aspetto la presentazione la prossima settimana. Solo quando vedrò la firma…». Le parole del giornalista

Il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto così a Radio Rossonera per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan: Paulo Fonseca.

PAROLE – «Fonseca? Non mi aspetto la presentazione per la prossima settimana, sarebbe già tanto avere l’annuncio. Sulla presentazione ci sono due correnti di pensiero: una a metà giugno, l’altra i primi di luglio per vaghe questioni burocratiche. Su Fonseca, quando lo vedrò firmato al Milan crederò a Fonseca. E’ il più probabile allenatore per la prossima stagione? Sì. Ma solo quando vedrò la firma dirò ‘bene, è lui’. Sarebbe una sorpresa clamorosa il no. Anche questa settimana è la prossima mi viene da dire. Però alla fine sarà lui, al contrario impazzirei perchè vuol dire che nessuno ci ha capito nulla».