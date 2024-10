Fonseca carica la squadra: «Al Milan tutte le partite sono decisive, non solo il derby. E domani...»

Fonseca carica la squadra: le dichiarazioni sulle prossime partite del Milan a partire da quella di domani contro l’Udinese

Fonseca in conferenza stampa si è espresso sulle prossime partite del Milan, a partire da quella di domani contro l’Udinese.

PARTITE IMPORTANTI – «Tutte le partite e tutti i momenti sono importanti, non penso quindi a lungo termine. La più importante è domani, abbiamo una gara difficile. Il futuro è domani anche perchè non abbiamo molto tempo. Al Milan tutte le partite sono decisive, non solo il derby. Tutte decisive».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA ALLA VIGILIA DI MILAN UDINESE