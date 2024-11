Fonseca Milan: «So che è difficile credere allo scudetto ma io continuo a crederci». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Alla vigilia del match di Champions League del Milan contro lo Slovan Bratislava Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista a Sky. Nelle sue parole, il tecnico portoghese fa trasparire che crede fermamente allo scudetto.

SCUDETTO – «Io so che è difficile, per gli altri, credere ad un Milan da scudetto, ma io continuo a crederci. Ma adesso dobbiamo pensare a domani, poi penseremo all’Empoli. Io vedo come lavoriamo, che atmosfera c’è dentro la squadra».