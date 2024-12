Fonseca Milan: «Conferma? Non ne ho bisogno. Ho i ragazzi dalla mia parte». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Genoa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato il suo personale commento sulla sua attuale situazione in panchina.

CONFERMA IN PANCHINA COME FECE BERLUSCONI CON SACCHI – «Onestamente non ne ho bisogno. Dal primo giorno ho i giocatori con me, ogni giorno mi dimostrano che stanno con me e che credono nelle mie idee».

