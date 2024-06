Fonseca Milan, Ordine AVVISA il tecnico: «Rispetto a Pioli mi aspetto QUESTI due cambiamenti»

Fonseca-Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato così del nuovo corso rossonero in panchina: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Franco Ordine ha parlato così del nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca:

PAROLE – «Io mi aspetto due cose fondamentali che non mi aveva dato Pioli. La prima: mettere fine a quella serie di infortuni muscolari che hanno sicuramente decimato il gruppo e sicuramente inciso sulla storia del campionato passato. La seconda: mettere dal punto di vista dell’organizzazione calcistica complessiva un punto fermo sulla difesa che nel passato ha preso troppi gol, e chi prende troppi gol sicuramente non può vincere niente. Questi sono i due aspetti sui quali mi aspetto che Fonseca, il lavoro di Fonseca e del suo staff debba incidere molto presto. Per un mese hanno bombardato e continuato a ripetere, con vari accenti ed aggiornamenti, che il Milan stava perdendo in sequenza Leao, dopodiché stava perdendo Maignan, dopodiché stava perdendo Theo Hernandez. Adesso, mentre ci avviamo mestamente verso la fine di giugno, e quindi senza l’apertura ufficiale del calciomercato nuovo, scopriamo che in clamoroso ritardo rispetto all’inizio delle trattative, c’è qualche italiana che scopre adesso che Calhanoglu è in atto una trattativa con il Bayern Monaco, il che vuol dire che il Bayern Monaco ha fatto un sondaggio con l’agente di Calhanoglu, che gli ha promesso un certo stipendio, che Calhanoglu gli ha detto va bene potete cominciare a parlare, che quelli del Bayern hanno mandato un loro rappresentate a Milano per parlare per due ore con Marotta ed Ausilio, però c’era solo Marotta ed Ausilio, e va bene, Ausilio avrà parlato del cattivo tempo che c’è a Milano. Dopodiché si scopre grazie alla cronista di calciomercato con i contro fiocchi che si chiama che si chiama Monica Colombo, che l’agente Riso, agente di Frattesi, si è recato in sede all’Inter, ha chiesto di cedere il giocatore perché vuole, aspira, legittimamente dal suo punto di vista, a un ruolo da titolare, probabilmente rendendosi conto di aver giocato pochissimo quest’anno e quindi aver perso quel treno che pure gli ha consentito di partecipare all’Europeo nella rosa di Spalletti per la Nazionale italiana. Ecco, tutto questo l’abbiamo scoperto solo negli ultimi giorni. Questo a dimostrazione, pubblica e solenne, che obiettivamente c’è chi sa fare comunicazione in maniera completamente utilitaristica, quindi fa uscire la narrazione dei giocatori innamoratissimi dell’Inter, di Milano, di Appiano Gentile, che non si muovono nemmeno senza tortura, e poi fa uscire quando è ormai scoperta la trattativa che loro hanno subito con un po’ di incazzatura questo fatto, come si sono permessi di venire qui a chiedere il calciatore, ma nel frattempo chiedono soldi. Se tu leggi oggi le cifre che sarebbero state chieste dall’Inter per Calhanoglu troverai su un quotidiano sportivo 50 milioni, su un quotidiano politico 60 milioni, su un altro giornale troverai 70 milioni. Per un giocatore di 31 anni, 70 milioni, secondo me Marotta prende Calhanoglu, con tutta la sua famiglia, con tutti i suoi anche parenti sparsi in giro per il mondo, li mette su charter e li manda direttamente a Monaco di Baviera».