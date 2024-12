Fonseca Milan, fissato l’obiettivo per il 2025: ecco il messaggio alla squadra!

Fonseca Milan, il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra nella conferenza stampa odierna: obiettivo chiaro per il 2025

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così in vista del prossimo anno:

SITUAZIONE DA RISOLVERE NEL 2025 – «Nel 2025 voglio vedere una squadra con un atteggiamento più consistente. Gennaio decisivo? No, però sicuramente è un mese pieno. Devo pensare ad una gara per volta, oggi penso solo alla Roma e non ho mai pensato alla Supercoppa. Cosa intendo per consistente? Parliamo di una squadra che ha già dimostrato in alcune partite cosa può fare molto bene. La squadra ha dimostrato capacità in partite difficili. Il Milan però non vede le partite tutte allo stesso modo, e questo è il problema. Oggi si sta dicendo che il Milan ha una classifica brutta, ma se te metti i 4 punti persi con Genoa e Cagliari più una partita in meno non ne staremmo parlando in questo modo. Questa squadra è più concentrata quando gioca i big match, questo è il problema. Ci sono partite dove non dobbiamo perdere punti. Non è una questiona tattica o tecnica e non è un problema di adesso. Stiamo cercando di fare tutto per migliorare questa cosa, è una grande sfida per me. Sono sicuro che troveremo la strada giusta».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA