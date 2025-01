Fonseca Milan, multa salatissima per l’ex tecnico rossonero! Stangata della FIGC, il motivo

Fonseca Milan, arriva la stangata della FIGC all’ex tecnico rossonero: multa salatissima per le frasi contro La Penna dopo l’Atalanta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, la FIGC ha stangato Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, per le frasi contro La Penna dopo la gara contro l’Atalanta:

PAROLE – «Prima l’esonero, poi la multa: 10mila euro a Fonseca per le frasi anti-arbitri. E li pagherà lui. La Figc sanziona l’ex allenatore del Milan, che sborserà il dovuto di tasca sua, per le frasi su La Penna dopo la partita con l’Atalanta».