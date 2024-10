Fonseca Milan, Crespo non ha dubbi: messaggio netto sulla sostituzione di Leao

Fonseca Milan, l’ex attaccante rossonero Crespo spiega il cambio di Leao. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Parma, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha espresso il suo pensiero su Paulo Fonseca e la sostituzione di Leao.

FONSECA MILAN – «Non conosco il loro rapporto personale, e dunque mi è difficile giudicare. Però ripesco un ricordo dalla mia storia personale: quando ero a Parma, nella seconda stagione, il pubblico mi fischiava e l’allenatore, che era Carlo Ancelotti, non mi sostituiva mai per far capire, agli spettatori e a me, che lui credeva nelle mie qualità. Per me è stata una grande iniezione di fiducia, dato che ero giovane e dovevo ancora completare il percorso di crescita. Nel caso di Leao, invece, mi sembra che Fonseca lo abbia sostituito senza farsi troppi problemi, e poi il Milan ha vinto la partita contro il Bruges. Ecco, questi segnali vanno interpretati con attenzione. E il primo a doverlo fare è proprio Leao».