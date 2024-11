Fonseca Milan, Impallomeni perplesso: «Mi sembra un’anima in pena! La gestione di questo giocatore è emblematica»

Fonseca Milan, Stefano Impallomeni, noto giornalista, ha commentato il momento del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato:

PAROLE – «Io credo che il Milan sia una squadra molto competitiva per quanto riguarda il campionato, perché no anche per la Champions. Ha 9 punti, però io, conoscendo Fonseca, mi sembra un’anima in pena, alla ricerca del Milan perduto, Harrison Ford. Non so cosa voglia, dove vuole andare a parare. Anche sta storia di Leao eh. E io lo stimo, è una bravissima persona, un po’ complicata, molto portoghese, molto mourinhana, è nato nella stessa zona, distretto di Setubal. Sono così, sono una specie: sembra aperto ma è chiuso da morire. Quindi è chiuso anche nelle sue convizioni. È un’apertura ma non è mai un’apertura».