Fonseca Milan, Tassotti lo elogia: «È un bravo allenatore» Poi la STOCCATA al club

Mauro Tassotti parla a Tv Play del momento attuale del Milan. Ecco cosa ha detto l’ex su Fonseca, non è mancata una stoccata al club

Le parole di Mauro Tassotti a Tv Play sul momento attuale del Milan. Ecco cosa ha detto l’ex su Fonseca, non è mancata una stoccata al club:

LE PAROLE – «Fonseca è un bravo allenatore. L’ho conosciuto quando lavoravo in Ucraina con la Nazionale. Parlavamo molto con lui, è molto preparato. Poi per fare bene al Milan ci vuole anche altro, non solo le competenze. Bisogna gestire tutto il mondo. C’è bisogno anche della società. Ultimamente mi sembra che nel Milan ci siano tanti silenzi. Fonseca non è stato ancora ufficializzato e non c’è una voce che parla di mercato in questo momento»