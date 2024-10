Fonseca TUONA: «Dico sempre le STESSE cose: la squadra ora è DIVERSA! Stiamo cambiando e mi è PIACIUTO il secondo tempo con il Bayer per questo motivo»

Conferenza stampa Fonseca pre Fiorentina Milan: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della settima giornata di Serie A 2024-25

Giornata di vigilia per il Milan di Fonseca, che ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina al Franchi valevole per la settima giornata della Serie A 2024/25.

GIOCO POSIZIONALE – «Mi sembra che parlo sempre delle stesse cose… Quello che penso è che da quando sono arrivato qui per me è stato sempre facile capire che questa squadra, non dico che è meglio, ora è diversa. Non è una critica al passato, è una constatazione. Questa squadra giocava partite individuali, cambiarlo è difficile. Stiamo lavorando tutti i giorni per cambiarlo, perché è quello in cui io credo: non sto dicendo che è meglio. Ma non è facile. Dopo dobbiamo capire che non si cambia velocemente. Abbiamo bisogno di tempo, di allenarci, far capire quali i momenti e le fasi importanti, e ovviamente questo è difficile da cambiare. Ma stiamo cambiando. E quello che mi ha lasciato più soddisfatto è che nel secondo tempo di Leverkusen abbiamo avuto un gioco posizionale molto buono»