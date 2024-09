Fonseca Milan, Passerini SMORZA gli entusiasmi: «Venezia? Vittoria che LASCIA il tempo che trova. QUESTI i due veri esami»

Fonseca-Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha smorzato gli entusiasmi in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato così di Milan-Venezia:

PAROLE – «Così come non aveva lasciarsi andare a giudizi definitivi dopo i due punti in tre partite, allo stesso modo questo fin troppo agevole 4-0 rifilato a una neopromossa che ha totalmente sbagliato partita va preso per quello che è: un passo in avanti deciso e convincente in una gara da ‘vietato sbagliare’. Per capire se davvero il peggio è alle spalle non servirà aspettare molto: il Liverpool e il derby saranno due controesami fondamentali».