Fonseca Milan, CLAMOROSO retroscena! Messaggio alla società, ha dubbi sul quel POSSIBILE acquisto - Milan News 24

Fonseca-Milan, dubbi del tecnico sul possibile arrivo di Zirkzee: l’olandese piace molto ma l’ex Roma è convinto di questa cosa

Importante indiscrezione relativo al calciomercato Milan per quanto riguarda le mosse in attacco. Paulo Fonseca, tecnico destinato a diventare nei prossimi giorni ufficialmente il nuovo allenatore rossonero, avrebbe avanzato dei dubbi su Joshua Zirkzee, obiettivo principe del Diavolo per l’attacco.

Nessun allarmismo: a Fonseca il calciatore piace molto e gradirebbe averlo a disposizione ma ha fatto presente alla società che oltre a lui vorrebbe avere a disposizione un attaccante più presente in area di rigore. In questo senso i nomi sono quelli di Santiago Gimenez e Sesko, più defilato David.