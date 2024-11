Fonseca Milan, Boban lo bacchetta! Quel modulo è impossibile. E su Reijnders...

Fonseca Milan, Zvonimir Boban, ex dirigente e calciatore del Milan, ha criticato il tecnico per il modulo utilizzato: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Boban ha parlato così del Milan:

PAROLE – «L’intuizione dei 4 attaccanti contro l’Inter è stata strepitosa, però non puoi giocare così tutto l’anno. Nessuno mai nella storia è riuscito, né tantomeno ci riuscità Fonseca. Con 4 attaccanti non ce la fai. Ma soprattutto, se tu avessi un Desailly-Fofana in mezzo, più questi qua dietro, velocissimi, difensori top, bene, puoi fare comunque, qualsiasi cosa. Così non ce la farai mai, perché Reijnders è un otto, alle volte si sente di fare il 10, perché ha quei colpi veramente da 10. Quindi non può fare filtro insieme a Fofana. Fofana muore fra un po’, bisogna mettergli il polmone d’acciaio poverino. Già Bennacer e Fofana ce la fanno a tenere magari molto più in due, allora magari Reijnders lo metti più avanti, però sono 3 centrocampisti. Reijnders? Io lo vedo da 8. Lui stesso ha detto di essere un 8. Riesce a fare la fase difensiva perché è un buonissimo giocatore. Da 10 non può giocare, dietro la punta no. Reijnders è una mezzala pura. A parte che si vede».