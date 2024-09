Fonseca Milan, Bergomi lo AVVISA: «Per continuare ad essere CREDIBILE deve fare QUESTA cosa»

Fonseca-Milan, Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento del tecnico portoghese in rossonero

Intervistato da Repubblica, Beppe Bergomi ha parlato così di Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «Gli allenatori non potranno sceglier tra campionato e coppa. Servono punti ovunque e un turnover efficiente. Non vuol dire stravolgere la squadra. Guardiola fra un incontro e l’altro cambia un paio di giocatori. Tenendo sempre la palla, si stancano poco. Quando si mettono in discussione i due più forti, qualcosa non va. Il segnale lo ha dato con la Lazio facendoli partire dalla panchina. Ora per essere credibile deve farli giocare sempre e bene».