Fonseca Milan, l’allenatore è a rischio ESONERO: TUTTI i possibili sostituti. La dirigenza sta pensando al cambio e valuta i candidati

Il futuro di Fonseca al Milan è in bilico e l’allenatore è a rischio esonero con la dirigenza che sta pensando al cambio in panchina, valutando diversi candidati per sostituirlo.

A riportarlo è Di Marzio svelando che il derby contro l’Inter, al netto del risultato, potrebbe essere decisivo per lui. I nomi a cui il Milan starebbe pensando sono Terzic e Tuchel come profili esteri, mentre tra gli allenatori italiano piacciono Allegri e Sarri.