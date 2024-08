Fonseca SVELA: «Con la dirigenza siamo in contatto tutti i giorni. Ho fatto loro presente una cosa». Le sue parole

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole sul suo rapporto con la dirigenza rossonera.

RELAZIONE CON LA DIRIGENZA – «Siamo in contatto tutti i giorni e parliamo di tutto. Poi è ovvio: ci sono cose che non posso decidere. Ma il rapporto è al meglio possibile. Dico che sono molto soddisfatto del lavoro della società nell’opera di rinforzo della squadra»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN