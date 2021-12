Fondazione Milan: l’iniziativa per l’oratorio Murialdo di Milano

Nell’ambito del programma “Assist” di Fondazione Milan, attraverso cui la non profit rossonera si impegna a realizzare positivi cambiamenti sociali e migliorare la qualità della vita delle persone, è stato inaugurato il nuovo campo a 7 in erba sintetica presso l’oratorio San Leonardo Murialdo nel Quartiere Lorenteggio-Giambellino a Milano.

In questa zona di Milano, caratterizzata da intensi flussi migratori e da difficoltà di integrazione fra le tante etnie che la popolano, opera l’Oratorio Murialdo, che si preoccupa di fornire costante supporto alla comunità, impegnandosi ad accompagnare la crescita dei giovani, e in particolare di quelli più in difficoltà, attraverso iniziative e progetti che ne stimolino l’interesse e ne promuovano lo sviluppo.