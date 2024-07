Fofana Milan: il Monaco non cambia posizione! Lavori in corso, c’è questa distanza tra i due club, ecco tutti i dettagli

Come riferito da Luca Cilli a Sky Sport 24, Youssouf Fofana e il Milan hanno un accordo ma finché il Monaco non scende dalla sua richiesta di 25 milioni di euro la trattativa non giunge alla definitiva fumata bianca.

Il giocatore è in scadenza nel 2025, i francesi sparano alto comunque per lasciarlo partire. Il Diavolo offre 20 milioni: la distanza non è ampia, ma si lavora per portare a termine l’operazione.