Fofana Milan avanti senza sosta: il francese ha mandato un altro SEGNALE ai rossoneri. Le novità

Fofana Milan avanti senza sosta: il francese ha mandato un altro SEGNALE ai rossoneri. Tutte le ultime novità

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport va avanti senza sosta la trattativa tra Milan e Monaco per il possibile trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana.

Nonostante la distanza sul cartellino che viene fatta dalle due società il Diavolo resta ancora in pole position per la volontà dello stesso giocatore: il francese ha deciso infatti di rifiutare le avances del West Ham, che aveva messo sul piatto i 35 milioni di euro richiesti dal club monegasco.