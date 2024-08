Fofana Milan, fissato l’ARRIVO a Milano del centrocampista! Il RETROSCENA sulla trattativa fa sognare i tifosi

Fofana Milan, fissato l’ARRIVO a Milano del centrocampista! Il RETROSCENA della trattativa fa sognare i tifosi, tutti i dettagli

Fofana è pronto per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, il calciomercato Milan ha chiuso l’affare col Monaco e il centrocampista potrebbe arrivare già nelle prossime 24 ore per sostenere gli esami.

PAROLE – «É fatta per Youssouf Fofana al Milan. Trattativa chiusa con il Monaco sui 25M€ bonus compresi. Risolti anche gli ultimissimi dettagli sulle modalità di pagamento. I due club si stanno già scambiando i documenti. Il centrocampista è pronto a viaggiare direzione Milano per sostenere le visite mediche. Firmerà un contratto di 4 anni + 1 opzionale. Stipendio intorno ai 3M€. Decisiva la volontà del ragazzo, che ha rispettato la parola data al Milan rifiutando diversi sondaggi da Inghilterra e Spagna nel corso degli ultimi mesi».