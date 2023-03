Florenzi ricorda Vialli: le bellissime parole

Alessandro Florenzi ha voluto ricordare la figura di Gianluca Vialli nell’intervista con Carlo Pellegatti per Star Casinò Sport

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha voluto ricordare la figura di Gianluca Vialli:

«Faccio fatica a parlare di lui, ha lasciato un grande vuoto e un grande ricordo. Solamente belle cose. Non ci ha mai fatto pesare quello che lui stava lottando. Diceva la cosa giusta al momento giusto: era come se sapesse leggerti nella mente. Quando io lo guardavo avevo la soggezione di come se davanti a me ci fosse il Papa, il Dalai Lama… Quelle persone che tu dici ‘sono illuminate’».

