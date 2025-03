Florenzi, il Milan ritrova il calciatore: il gesto dei compagni

Condividi via email

Florenzi si rivede in gruppo al centro sportivo di Milanello. Il terzino destro torna a disposizione

Dopo sette mesi di stop, Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo e si prepara per tornare a giocare in Serie A.

Sky Sport riporta che l’esterno del Milan ha finalmente effettuato il primo allenamento in gruppo. Nella scorsa estate, Alessandro ha subito un grave infortunio al ginocchio destro e nei tempi previsti è ritornato ad allenarsi. La squadra ha accolto il compagno con uno scrosciante applauso.