Florenzi Milan: assist di Romagnoli per il riscatto rossonero. Ecco perché il terzino è più vicino alla permanenza

Come riporta La Gazzetta dello Sport sono in salita le quotazioni di Alessandro Florenzi, ora in prestito dalla Roma.

Nulla di più facile che l’esterno venga riscattato, anche perché nel frattempo è in uscita Alessio Romagnoli e i rossoneri hanno la necessità di mantenere giocatori italiani in rosa per la questione delle liste.