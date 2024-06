Florenzi Milan: addio possibile! Non è da escludere questo scenario, l’INTRECCIO con Fonseca

L’arrivo di Fonseca al Milan può aprire le porte al possibile addio di Florenzi. L’intreccio con l’allenatore e il precedente

Le idee tattiche di Fonseca riguardo ai terzini e il precedente alla Roma potrebbero portare Florenzi a salutare il calciomercato Milan.

Come svelato da Tuttosport l’esterno di difesa ha già lavorato con il portoghese in giallorosso, ma tra i due non c’è mai stato un grande feeling, tanto che il terzino chiese per due volte la cessione in prestito. Chissà che non succeda anche ora.