Florenzi, la rivelazione sull’infortunio: le sue dichiarazioni

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, è tornato a parlare del proprio infortunio: c’è stato il rischio di smettere

Durante l’intervista a Star Casinò Sport con Carlo Pellegatti, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato così del suo infortunio:

«Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto: è traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili; per fortuna ho avuto la mia famiglia dietro che mi ha aiutato. Ero di più che sconfortato. Non lo nego: i sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più importante che ho è che la mia famiglia e mi hanno aiutato ad uscire da questo loop mentale che avevo… Mi è bastato vedere il pallone e mi è tornata la voglia».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE