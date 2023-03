Florenzi e il rapporto con Pioli: le parole del terzino del Milan

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato del rapporto col tecnico rossonero, Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Intervistato da Carlo Pellegatti per Star Casinò Sport, Alessandro Florenzi ha parlato così del suo rapporto con Pioli, tecnico del Milan:

«Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a non risparmiarmi mai, cerca di tirare fuori da me il meglio di me in ogni allenamento. E questo l’ho trovato quando stavo in Nazionale con Conte. Che tu sia Florenzi, Kjaer, Maignan, Ibrahimovic o un ragazzo della Primavera lui vuole tutto. Se non va, lui te lo dice. Sembra tranquillo quando deve essere tranquillo. Quando serve la carota usa la carota, quando serve il bastone usa il bastone. Ti sprona con le parole e con gli sguardi».

