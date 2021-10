Fischi Donnarumma: Navas stizzito lascia l’intervista. Il racconto

Gianluigi Donnarumma è tornato al vertice dell’attenzione mediatica. Keylor Navas, stizzito dalle domande, ha lasciato la conferenza

Donnarumma è l’oggetto delle polemiche in queste ultime ore. L’accaduto di ieri sera, insieme al periodo complicato che sta vivendo al PSG, è l’argomento principale in ogni paese europeo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Keylor Navas, in partenza da Parigi, è stato intervistato da alcuni giornalisti presenti.

Dopo qualche domanda, un giornalista ha provato a chiedere al portiere costaricano che cosa ne pensa della situazione relativa a Donnarumma: Navas, piuttosto stizzito, ha risposto con uno scocciato: «Ti piacciono le polemiche» e ha lasciato le persone presenti per dirigersi sull’aereo. Una situazione, dunque, piuttosto delicata quella del portiere italiano, che suscita nervosismo anche tra i suoi compagni.