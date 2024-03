Fiorentina Milan: domani al Franchi sarà presente Scaroni, solidarietà al club viola

In occasione del match al Franchi di domani sera tra Fiorentina e Milan sarà presente anche il presidente rossonero Scaroni

Domani sera al Franchi il Milan affronterà la Fiorentina in campionato nel match valido per la trentesima giornata della Serie A 2023-24.

In occasione del match non ci sarà Zlatan Ibrahimovic rispetto agli ultimi impegni dei rossoneri ma, come riportato da Sky Sport, sarà presente Scaroni per rappresentare la società in un momento così delicato. I rapporti tra i club sono ottimi. Un modo per i rossoneri di sostenere la Fiorentina dopo la perdita di Joe Barone.