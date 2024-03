Fiorentina Milan: Pioli punta anche su Leao, il dato contro i viola e il traguardo nel mirino

Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. In vista del match Leao può essere un fattore. Il dato

Dopo la sosta delle Nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo nel match di campionato contro la Fiorentina, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023-24.

In vista del match Pioli conta anche sul fattore Leao, il portoghese è il miglior realizzatore tra i rossoneri contro i viola e qualora dovesse scendere in campo, come verosimilmente accadrà, toccherà le 200 presenze con il Milan in tutte le competizioni.