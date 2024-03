Fiorentina Milan: ecco quando tornano i rossoneri impegnati con le Nazionali, il programma

Il Milan ha ripreso oggi la preparazione in vista della Fiorentina. In tal senso ecco quando rientrano i rossoneri convocati in Nazionale

Sabato sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. In vista del match oggi è ripresa la preparazione con un allenamento pomeridiano. La squadra non è al completo a causa di alcuni giocatori impegnati ancora in Nazionale.

Come riportato da Sky Sport oggi sono rientrati a Milanello Terracciano e Bennacer. Domani sarà il turno di Leao al quale pur essendo già in città, è stato concesso un giorno di riposo ulteriore. Mancano Pulisic, Musah, Jovic, Reijnders, Maignan, Theo e Giroud. Questi rientreranno tra la serata di domani e la mattinata di dopo domani.