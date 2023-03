Fiorentina Milan, è il momento di Charles: se ci sei batti un colpo

Charles De Ketelaere avrà una chance d’oro nel match tra Fiorentina e Milan. Stasera il belga partirà titolare

È il momento della verità per Charles De Ketelaere. Come riportato da Tuttosport, il trequartista belga avrà questa sera l’occasione di partire titolare nel match tra Fiorentina e Milan. Sarà la terza presenza dal 1′ nel suo 2023, una rampa di lancio importante anche in vista del match europeo contro il Tottenham.

Fino ad ora l’acquisto più caro del mercato estivo rossonero ha deluso le aspettative, ma sembra in leggero miglioramento. Tante le clamorose occasioni da gol fallite, specie quelle contro Tottenham e Monza, che avrebbero potuto rappresentare una svolta. Ma il cambio di mentalità sembra esserci stato e da lui ci possiamo ora aspettare un finale di stagione in crescendo.