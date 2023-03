Ismael Bennacer, appena rientrato dall’infortunio, si candida per una maglia da titolare in vista della sfida tra Fiorentina e Milan

Come riferito dal Corriere dello Sport, Ismael Bennacer, pienamente recuperato dopo l’assenza di un mese per infortunio, si candida per una maglia da titolare al fianco di Tonali domani nella sfida tra Fiorentina e Milan.

Il centrocampista algerino è al momento in vantaggio su Pobega e Vranckx.