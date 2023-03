Stefano Pioli dovrà decidere chi sostituirà lo squalificato Krunic contro la Fiorentina: aperto il ballottaggio tra Pobega e Vranckx

Come riferito da Tuttosport, è aperto in casa Milan il ballottaggio a centrocampo per la sostituzione dello squalificato Krunic contro la Fiorentina.

Uno tra Pobega e Vranckx giocherà al fianco di Sandro Tonali: i due partono oggi appaiati.