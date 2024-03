Fiorentina Milan, marea viola per la prima dopo l’addio di Barone: ecco quanti biglietti sono stati già venduti. Il comunicato del club toscano

Il Milan sfiderà alla ripresa del campionato la Fiorentina che scenderà in campo per la prima volta senza Joe Barone. Tantissimi i tifosi viola che saranno presenti come riportato dal comunicato ufficiale del club.

COMUNICATO – «A due giorni dalla partenza delle vendite abbiamo raggiunto e superato i 30.000 attesi. Allo stadio Franchi non sono più disponibili biglietti in Curva Fiesole. Restano a disposizione pochi posti acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi vai su www.bigliettifiorentina.com. Non perdere l’occasione di acquistare il tuo biglietto e vieni allo stadio, Forza Viola!».