Fiorentina Juve 0-1: vittoria di misura dei bianconeri grazie a Miretti

Ancora una vittoria per la Juve che batte la Fiorentina a Firenze nell’undicesimo turno del campionato di Serie A: ecco com’è andata

È appena terminato il match tra Fiorentina e Juve, valido per l’undicesimo turno di Serie A: successo importante dei bianconeri per 0 ad 1, che mandano anche un messaggio importante al campionato ed alle rivali come Inter e Milan.

A decidere l’incontro la rete siglata da Fabio Miretti al 10′.