Fiorentina, Bonaventura: «Contento del risultato, Maignan ottimo sul mio tiro»

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Giacomo Bonaventura ha commentato così la vittoria contro il Milan:

«Siamo contenti del risultato, serviva per recuperare terreno in classifica. Grande prestazione e grande pubblico. Abbiamo fatto la prestazione e se non giochi bene contro il Milan è difficile fare punti. Vedo la squadra in ripresa e possiamo fare bene da qui alla fine, recuperando terreno. Commisso ha fatto i complimenti a tutti. L’atmosfera e il pubblico ci ha fatto dare qualcosa in più. Astori? E’ stato un ricordo commovente, tutti i tifosi lo hanno ricordato, sia milanisti che fiorentini: questa cosa mi ha fatto venire la pelle d’oca. Astori ha lasciato tanto a Firenze e il tributo è tutto meritato, tutti gli volevano bene. Bravo Maignan a pararmi il tiro in porta, ma l’importante è creare occasioni, solo così arrivano i gol».