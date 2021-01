Finita l’imbattibilità del Milan, ma c’è chi in Europa è ancora senza sconfitte

Il Milan perde la sua imbattibilità in campionato, ecco quali squadre in Europa sono ancora senza sconfitta nella propria lega

Il Milan finisce la sua serie di imbattibilità in Serie A con la sconfitta interna contro la Juventus. I rossoneri erano rimasti l’unica nei top 5 campionati europei ancora senza perdere una gara. Ma c’è ancora chi mantiene questa striscia.

Parliamo dell’FK Sarajevo, squadra del campionato bosniaco (19 G, 13 V, 6 P), l’Olympiacos in Grecia (14 G, 12 V, 2 P), lo Sporting Lisbona in Portogallo (12 G, 10 V, 2 P), lo Slavia Praga in Repubblica Ceca (13 G, 11 V, 2 P), i Rangers Glasgow in Scozia (22 G, 20 V, 2 P), la Stella Rossa, squadra serba prossima avversaria dei rossoneri in Europa League (19 G, 17 V, 2 P) ed il Ferencvaros in Ungheria (14 G, 12 V, 2 P).