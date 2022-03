FIGC, storie tese tra Gravina e De Laurentiis: rapporti ormai deteriorai

Nuovi contrasti tra il presidente della FIGC Gravina e il patron del Napoli De Laurentiis: il motivo del battibecco

Che tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non sia mai scorso buon sangue è risaputo. E ora, in questa sosta per le Nazionali, i contrasti si sarebbero ulteriormente acuiti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, il numero uno del club partenopeo avrebbe imputato alla Federazione l’inutilità della partita dell’Italia contro la Turchia in un calendario già stracolmo di impegni.