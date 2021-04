FIGC, Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo UEFA: la situazione

Gabriele Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo della UEFA: novità importante dopo la nascita della Superlega

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel Comitato Esecutivo della UEFA; il massimo organo decisionale del calcio europeo. Il candidato italiano è risultato il più premiato tra i nove presenti.

Eletti anche Boniek per la Polonia, Dyukov per la Russia, Gill per l’Inghilterra, Koch per la Germania, Nilsson per la Svezia, Spee per l’Olanda e Yardimici per la Turchia.

UEFA su Twitter: “Congratulations to the following individuals, who are elected or re-elected to the #UEFAExCo for a four-year term. 🇵🇱 Zbigniew Boniek 🇷🇺 Alexander Dyukov 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 David Gill 🇮🇹 Gabriele Gravina 🇩🇪 Rainer Koch 🇸🇪 Karl-Erik Nilsson 🇳🇱 Just Spee 🇹🇷 Servet Yardımcı #UEFACongress” / Twitter