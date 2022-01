Fifa 22, Theo Hernandez nella top 11 della settimana – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova squadra della settimana su Fifa 22 Ultimate Team e nel TOTW (Team of the week): c’è anche Theo Hernandez

Nuova squadra della settimana su Fifa 22 Ultimate Team e nel TOTW (Team of the week) c’è ampio spazio per l’Italia:

Il dominio sulla fascia 🚄©️ di capitan @TheoHernandez, il gol e assist ⚽️👟 di #Bastoni, lo stato di forma 🔥✨ di #MilinkovicSavic e molto altro nella Squadra della Settimana #FUT 🙌 Disponibile ora in-game 🕖🎮 #FUT22 #FIFA22 #TOTW pic.twitter.com/T4xOqzViPc — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) January 12, 2022

Bastoni dell’Inter, Theo Hernandez del Milan e Milinkovic-Savic della Lazio strappano tre carte con valutazione generale 87, poco sotto Berardi del Sassuolo con overall 86. Brilla Marquinhos, il difensore del PSG è il migliore della settimana con 89 di valutazione, tra le riserve c’è gloria anche per Caprari del Verona (81).