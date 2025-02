Feyenoord Milan, Pedullà sentenzia: «Rossoneri inquietanti, non ho capito questa cosa»

Condividi via email

Feyenoord Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato la sconfitta dei rossoneri in Champions League: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, ha commentato così la prestazione del Milan contro il Feyenoord:

PAROLE – «Il Milan non è sceso mai in campo, ha giocato con sufficienza e superficialità. Ti sei presentato con l’abito giusto ma senza le scarpe. Il Feyenoord ha meritato ma ci sono molti punti di domanda inquietanti per la squadra di Conceicao».