Festa Scudetto Inter, Prefettura di Milano: «Area San Siro massimo 3mila tifosi»

La Prefettura di Milano mette i paletti per la festa Scudetto dell’Inter in occasione della gara contro la Sampdoria. Le ultime

La Prefettura di Milano ha dato il via libera alla festa Scudetto organizzata dai tifosi dell’Inter per sabato 8 maggio, quando i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la Sampdoria.

«La tifoseria organizzata dell’Inter, per la manifestazione di sostegno alla squadra dell’8 maggio, si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anticovid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate. È stata individuata un’ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedere massimo 3.000 persone per una manifestazione di sostegno in occasione della prima partita dell’Inter dopo lo Scudetto, sabato 8 maggio. Ciò avverrà attraverso filtri delle forze dell’ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti».