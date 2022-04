Festa: «Ogni scelta di Investcorp sarà oculata»

Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha analizzato la possibile cessione del Milan da Elliott ad Investcorp: le sue parole

Sul suo blog sul sito de Il Sole 24 Ore, Carlo Festa ha analizzato la possibile cessione del Milan ad Investcorp:

«Se le discussioni dovessero andare in porto (ora le trattative sono ancora da finalizzare) e se veramente il prezzo messo sul piatto sarà di un miliardo di euro, Investcorp punta a un piano che è stato studiato per gli investimenti di questo tipo: cioè fare del Milan una media company globale. Nel calcio la creazione di un brand globale non è solo correlata alla strategia di marketing e agli investimenti, ma soprattutto al raggiungimento di risultati sportivi che spesso sono frutto di eventi non prevedibili. E’ su questo punto, assieme al prezzo richiesto, che Investcorp starebbe ancora facendo le ultime riflessioni prima di decidere di avviare il suo primo investimento nel mondo del calcio della sua lunga storia di investitore (iniziata negli anni 80 e nota per il rilancio di Gucci). Investcorp infatti è un fondo che gestisce soldi per i suoi sottoscrittori (in gran parte investitori medioorientali). Deve fare questo lavoro creando valore e non distruggendolo. Ciò significa che anche sul Milan ogni scelta d’investimento sarà oculata, in modo da mantenere un bilancio in equilibrio. La grande difficoltà sarà quella di creare una crescita dei ricavi e al tempo stesso avviare un incremento degli investimenti per migliorare le performance sportive».